Fora do ar há 18 dias, sistema da Justiça Federal do RS deve voltar amanhã

Fora do ar desde o último dia 3, o sistema processual da Justiça Federal do Rio Grande do Sul deve voltar a funcionar amanhã. Conhecido como eproc, o sistema foi desligado porque não havia condições de continuar operando depois que as enchentes invadiram a sede do TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, em Porto Alegre.

As máquinas foram desmontadas e levadas para um andar alto do prédio. A eletricidade foi desligada por segurança e não havia combustível suficiente para ativar os geradores.

Os equipamentos foram transportados para um local seco na capital gaúcha e, nos últimos dias, técnicos do tribunal estiveram trabalhando para reativar o sistema. Nesta segunda-feira, servidores do TRF-4 foram informados que a expectativa é de retorno do sistema eletrônico à ativa amanhã.