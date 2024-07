Silêncio de Cármen após fala de Maduro abre espaço para diplomacia atuar

Se Alexandre de Moraes ainda estivesse no comando do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), é provável que o ministro respondesse prontamente, e em tom incisivo, ao ataque do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ao sistema eleitoral brasileiro. Mais comedida, a ministra Cármen Lúcia, que preside a corte há quase dois meses, não deu declaração pública até agora.

E nem pretende fazer isso: segundo a assessoria de imprensa do TSE, não há previsão de pronunciamento oficial em resposta a Maduro.

À TV Globo, a ministra reiterou que as urnas brasileiras são auditadas durante todo o processo eleitoral, sem mencionar o nome do ditador. A Folha publicou que, segundo o TSE, "o Boletim de Urna (BU) é um relatório totalmente auditável". O tribunal publicou hoje às 12h em sua conta no X (antigo Twitter) um texto explicando que a urna eletrônica é segura, mas sem citar o ataque de Maduro.