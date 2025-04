Azeite, peixe e flor: os códigos de um grupo do PCC para cocaína e maconha

A Polícia Federal detectou os novos códigos utilizados por um grupo de traficantes ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capita) que enviam toneladas de cocaína para a Europa.

A droga é escondida em cascos de navios que passam por portos brasileiros e é retirada por mergulhadores profissionais contratados pela facção criminosa.

No mês passado, a PF deflagrou a Operação Emergentes que mirou um esquema de tráfico internacional de drogas.

Em uma caderneta da ex-mulher do chefe do esquema, Bruno Costa Calixta, conhecido como Boy ou Cachoeira, agentes identificaram anotações referentes ao tráfico:

Óleo: pasta base de cocaína;

Verde: maconha;

Azeite: cocaína de baixa qualidade;

Peixe: cloridrato de cocaína de alta qualidade;

Flor: maconha com maior índice de THC (Tetrahidrocanabinol, a principal substância psicoativa da cannabis).

Calixta também é "disciplina" do PCC no Guarujá, cidade do litoral paulista. O termo designa o integrante da facção responsável por apurar infrações ao estatuto da organização criminosa e dirimir conflitos entre seus comparsas.