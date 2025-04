Espanhol sequestrado: Justiça aceita denúncia e policial militar vira réu

A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do MP (Ministério Público) para tornar réu o policial militar reformado Ronaldo Cruz Batista, envolvido no sequestro do cidadão espanhol Rodrigo Pérez Aristizábal, 25.

O juiz da 18ª Vara Criminal da capital paulista, Marcello Ovidio Lopes Guimarães, considerou que há indícios de autoria suficientes contra Batista e determinou audiência de instrução para o próximo dia 14 de maio.

As investigações continuam para verificar a participação de outras seis pessoas, a exemplo de dois policiais civis que estão presos e a ex-namorada de Aristizábal, a cidadã paraguaia Gulistan Luana Bektas Lopez, de 21 anos de idade.