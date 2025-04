'El Monstruo': o criminoso peruano aliado do PCC e alvo de operação em SP

El Monstruo foi alvo de uma megaoperação do 3º Batalhão de Choque da Polícia Militar que resultou em um intenso tiroteio, na última quarta-feira.

Três pessoas foram mortas, entre elas o sargento Rafael Vilodres Correa. Um outro PM ficou ferido no braço.

Os outros dois mortos são criminosos que faziam parte da quadrilha de Monstruo. Investigadores querem confirmar se ele morreu na ação ou realmente conseguiu escapar do cerco.

A polícia paulista pediu às autoridades do Peru que enviassem dados do criminoso, a exemplo de suas impressões digitais.

Oficialmente, as buscas por El Monstruo continuam.

"A mobilização foi resultado de uma estreita coordenação com as forças de segurança brasileiras e demonstra o compromisso binacional no combate ao crime transnacional", afirmou o primeiro-ministro do Peru Gustavo Adrianzén.