Mas a decisão dos indianos de usar o termo Bharat para o convite oficial abriu especulações de que Narendra Modi, primeiro-ministro ultranacionalista, poderia estar pensando em abandonar o nome em inglês usado para designar o país: Índia.

Ao longo dos últimos anos, Modi tem liderado uma administração com fortes tendências nacionalistas, gerando confrontos com os muçulmanos no país e outras minorias. Mas ele também vem, progressivamente, retirando todos os símbolos britânicos do cotidiano indiano.

O termo Bharat vem das antigas escrituras hinduístas, talhadas em sânscrito. Na constituição do país, o termo também aparece e, em diversas situações, os indianos usam de forma indiscriminada um ou outro termo.

Mas Modi convocou para o final do mês uma sessão especial do Parlamento para tratar do tema. Analistas apontam que uma das especulações é de que o governo ultranacionalista vai oficialmente sugerir que o termo Bharat seja usado preferencialmente, no lugar de Índia.

Seu partido alega que o nome mais usado atualmente é ainda um "símbolo da escravidão", por ter sido imposto por Londres, que governou o território por dois séculos e até 1947.

Mas nem Modi e nem seus ministros confirmam ou desmentem os rumores. Enquanto isso, o país se divide entre aqueles que querem que o nome dado pelos britânicos seja colocado em segundo plano e aqueles que acreditam que se trata apenas de mais uma manobra populista de Modi.