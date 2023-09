reforma do sistema multilateral e dos organismos internacionais, principalmente o Conselho de Segurança da ONU.

O G20, até 2008, era praticamente apenas um encontro entre lideranças das finanças de seus respectivos países. Mas, com a crise que se instalou diante da quebra do Lehman Brothers e de outros bancos naquele ano, o bloco passou a ser o principal palco de formulação de respostas a crises internacionais.

Com a presidência do grupo mudando de mãos a cada ano, caberá ao Brasil, a partir do final de 2023 e durante praticamente todo o ano de 2024, organizar as reuniões e definir as prioridades na agenda.

Reforma da ONU e do sistema internacional

Um dos principais pontos destacados pelo Brasil na agenda será a necessidade de que haja uma reforma das instituições internacionais, com o objetivo de que elas possam refletir a nova relação de poder no mundo. Criados após a Segunda Guerra Mundial, ONU, FMI, Banco Mundial e outras instituições ainda mantém uma lógica na qual europeus e americanos dominam as estruturas da política internacional.

Lula insiste que não quer a divisão do mundo em bloco antagônicos, mas alerta que a ONU ainda sobreviverá se for alvo de uma reforma.