Segundo a entidade, o misoprostol está sujeito a um regime regulatório excepcional em comparação com outros "medicamentos sujeitos a controle especial". Sob esse regime, a substância é restrita ao uso hospitalar e está sujeita a uma série de exigências administrativas desnecessárias.

"Juntamente com a regulamentação restritiva do misoprostol está a indisponibilidade da mifepristona no Brasil", disse. "

Em outros países, o medicamento é usado em combinação com o misoprostol, aumentando as taxas de eficácia do aborto. "Ambos os medicamentos são seguros e aumentam a qualidade dos serviços de saúde sexual e reprodutiva no país, portanto, as barreiras regulatórias não se justificam", completam.