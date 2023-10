Para os grupos que a questionam, essas posições divergem de definições e interpretações nos sistemas internacional e interamericano de direitos humanos, como a Opinião Consultiva 24 da Corte Interamericana. Eles alegam que tampouco condizem com decisões do STF com respeito ao direito de autodeterminação da identidade de gênero, ou com os compromissos do atual governo com os direitos humanos e a saúde das pessoas LGBTQIA+.

Se a relatora conta com o apoio de entidades de diferentes segmentos da sociedade, sua visão sobre gênero também tem eco entre uma parcela da que demonstrou, no Brasil, o repúdio ao conceito de gênero manifestado por autoridades do governo Bolsonaro, além de membros do campo ultraconservador transnacional. Em agosto de 2023, um alto funcionário da organização norte-americana Alliance Defending Freedom (ADF), Giorgio Mazzoli, publicou na 'Newsweek' um artigo em sua defesa, que acusa a oposição a ela de estar violando sua liberdade de expressão.