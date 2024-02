Quanto mais calor no planeta, mais a dengue dispara, diz agência da ONU

O impacto seria sentido em todas as regiões:

Na América Central e do Sul, o potencial de reprodução para a transmissão da dengue aumentou entre 17% e 80% no período de 1950-1954 a 2016-2021, como resultado de mudanças na temperatura e na precipitação.

Prevê-se que os casos de dengue aumentem nos cenários de aquecimento de 1,5°C e 3,7°C até 2050 e 2100, com aumentos que variam de 28,9 mil a 88,8 mil no Peru, 34,6 mil a 110 mil no Equador e 97,4 mil a 317 mil na Colômbia.

Na América do Norte, projeta-se que o risco se expanda no centro-norte do México, com a incidência anual de dengue no México aumentando em até 40% até 2080, e se expanda dos estados do sul dos EUA para as regiões do meio-oeste.

Na China, a exposição à dengue aumentaria de 168 milhões de pessoas em 142 condados para 490 milhões de pessoas em 456 condados até o final do século 21.

No Nepal, espera-se que a dengue se expanda ao longo das décadas de 2050 e 2070.