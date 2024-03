Pós-covid, países ricos bloqueiam acesso à tecnologia e produção de vacina

Na última versão do rascunho do tratado, obtido pelo UOL, não há qualquer garantia de que os emergentes terão acesso.



Ainda assim, os países ricos insistem que querem que um acordo estabeleça a necessidade e obrigatoriedade de que todos os governos entreguem patógenos, assim que um surto for estabelecido. Na covid-19, uma das críticas à China foi por causa da sua recusa em dar informações de imediato sobre o que estava ocorrendo e o que era aquele vírus.

O tratado também irá impor que haja maior vigilância por partes das autoridades. Os países em desenvolvimento, onde grande parte das florestas tropicais existem, estão de acordo. Mas querem garantias de que os eventuais remédios produzidos pelas multinacionais que receberão as amostras serão entregues a eles, sem custos ou com condições favoráveis. De acordo com diplomatas, os ricos se recusam a aceitar essa condição.

Também é estabelecido no tratado que países terão obrigação de se preparar de uma maneira consistente em seus respectivos sistemas de saúde. Para as economias mais pobres, essa obrigação só pode existir se recursos extras forem disponibilizados para que esses governos possam investir em saúde. Mas, uma vez mais, não há garantias por parte dos países ricos de que isso ocorrerá.

Diplomatas admitiram existir o temor de que, uma vez concluído o acordo, a situação dos países mais pobres fique ainda mais difícil que hoje. Eles terão novas obrigações, mas nenhum novo apoio.

Brasil convoca G20 e busca ser ponte

Ao longo da negociação, o governo brasileiro tem alertado que o tratado não deve ser apenas mais um mecanismo internacional. Mas sim um acordo que, de fato, garanta uma resposta global para "situações extraordinárias". Nesse caso, portanto, o tratado também precisa prever "respostas extraordinárias".