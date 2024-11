Bebê brasileira de 11 meses morre após ataque de Israel ao Líbano

A ofensiva israelense tem como alvo o Hezbollah. Nas últimas semanas, o governo de Benjamin Netanyahu ordenou a morte das principais líderes da milícia apoiada pelo Irã. O alerta da ONU, porém, é de que a operação tem causado um número elevado de mortes entre civis.

"Ao expressar à família de Fatima Abbas as mais sentidas condolências e estender toda a sua solidariedade, o governo brasileiro reitera a condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano e renova o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades", afirmou a chancelaria.

O governo brasileiro vem realizando uma operação de resgate de centenas de brasileiros que vivem no Líbano e pediram ajuda para deixar o país.

Nos últimos dias, o Brasil tem elevado o tom de críticas contra Israel, inclusive em reuniões no Conselho de Segurança da ONU. Na terça-feira passada, o chanceler brasileiro Mauro Vieira denunciou os ataques de Israel contra os organismos internacionais e criticou os fornecedores de armas, em um discurso no Conselho de Segurança da ONU. Mas, pela primeira vez, citou abertamente o "caso plausível de um genocídio" em uma reunião do órgão mais importante do sistema internacional.

Em evento realizado para debater a crise no Oriente Médio, o chefe da diplomacia brasileira foi enfático no alerta sobre o desrespeito pelas regras internacionais e decisões de cortes.

O discurso ocorreu horas depois de Israel decretar a Agência da ONU para Refugiados Palestinos (UNRWA) como uma "entidade terrorista".