Documentos revelam ação dos EUA nos bastidores do Vaticano contra esquerda

Uma ofensiva americana começou a ganhar força em 28 de outubro de 1958, quando o cardeal Angelo Giuseppi Roncalli foi eleito papa e assumiu o Vaticano com o nome de João 23.

Três dias depois do conclave, num documento do Escritório para Assuntos Europeus do Departamento de Estado, ficava evidenciado a estratégia americana. Estabelecer uma relação com o Vaticano, dizia o informe, permitiria que "fontes valiosas de informação seriam disponibilizadas para nós, bem como a oportunidade de utilizar, por meio de persuasão, o considerável recurso político e a influência do Vaticano em apoio aos objetivos da política externa americana".

Meses depois, em 6 de dezembro de 1959, o presidente Dwight Eisenhower seria recebido por João 23, num esforço para aproximar posições. O americano, de acordo com as minutas do encontro, destacou como o papa seria uma das "grandes forças espirituais" e que o mundo não poderia ser definido apenas pelo materialismo.

Os anos seguintes marcaram a transformação dessa aproximação em ações conjuntas. Num encontro em 11 de maio de 1960 com a cúpula da diplomacia americana, cardeais enviados pelo Vaticano passaram a falar abertamente sobre como lidar com a "ameaça comunista".

No encontro, os representantes da Santa Sé indicaram que suas opiniões eram de que "a força moral e teórica do comunismo havia diminuído no mundo". "No entanto, a força materialista da União Soviética, por meio das Forças Armadas Vermelhas, ainda era um elemento importante para influenciar a opinião mundial", alertavam.

Nos últimos meses do pontificado de Paulo VI, em janeiro de 1978, o cardeal Agostino Casaroli faria uma visita ao governo de Jimmy Carter. Na agenda: como conter o marxismo na Europa.