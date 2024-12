Opositor venezuelano no exílio diz que voltará ao país para assumir poder

Agora, González garante que planeja seu retorno para Caracas e que seu exílio sempre foi um movimento "temporário".

"Não se entra em guerra com medo, e é por isso que estou convencido de que, de alguma forma, viajarei para a Venezuela para assumir o poder", disse Gonzalez em um evento em Madri, nesta terça-feira.

Ele ainda anunciou que sua vice-presidente será Maria Corina Machado, que permaneceu em um local não revelado na Venezuela. Falando por vídeo no mesmo evento, a líder da oposição admitiu que terá "tempos extremamente desafiadores e perigosos".

Um dia antes, em entrevista ao jornal El País, o opositor anunciou sua viagem. "Estarei na Venezuela no dia 10 de janeiro para a posse. Não presidirei um governo no exílio", garantiu.

Em setembro, a negociação para a fuga do opositor teve o envolvimento e mediação sigilosa de José Luiz Zapatero, ex-presidente do governo da Espanha. Enquanto o processo era discutido, um avião oficial do governo espanhol o aguardava na República Dominicana.

Maria Corina Machado, líder da oposição, já havia anunciado naquele momento que González tomaria posse como "presidente constitucional da Venezuela e comandante-em-chefe. Venezuela e Comandante-em-Chefe das Forças Armadas Nacionais".