Trump anunciará tarifas contra carros estrangeiros hoje; ações caem

O presidente americano, Donald Trump, irá anunciar tarifas contra carros importados nesta quarta-feira. A notícia foi revelada pela Casa Branca, indicando que os detalhes serão apresentados ainda hoje.

Instantes depois, o mercado financeiro registrou uma queda. As ações da General Motors caíram 1,7% no começo da tarde desta quarta-feira, enquanto as ações da Ford perderam 1,5%.

A ofensiva faz parte de uma operação de Washington por adotar uma nova política comercial, exigindo reciprocidade de outras economias e privilegiando as empresas nacionais. Críticos, porém, alertam que as medidas protecionistas ameaçam elevar o preço de automóveis nos EUA, com um impacto para a taxa de inflação.