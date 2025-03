Eduardo Bolsonaro e sócio fecharam empresas nos EUA no mesmo dia

Trata-se da Liber Group Brasil. Nesse caso, Eduardo Bolsonaro não aparece como sócio. A empresa tinha apenas Generoso e Esteves como membros.

Paulo Generoso também assina o fechamento dessa empresa, mas na condição de "presidente".

Ele é um dos fundadores do Movimento República de Curitiba, criado em 2016 para apoiar a operação Lava Jato.

Generoso foi amplamente favorável aos atos diante do quartel-general do Exército em Brasília, depois da derrota de Bolsonaro nas urnas. Em 15 de novembro de 2022, ele postou uma foto do ex-presidente em suas redes e indicou que o PL iria pedir a anulação da eleição. No dia 8 de janeiro de 2023, ele pediu que se investigasse "quem financia os infiltrados", sugerindo que a violência dos ataques contra a Praça dos Três Poderes não teria partido de bolsonaristas.

Um dia depois, ele insistiu que "a grande maioria dos manifestantes esteve hoje na Esplanada de forma ordeira e pacífica como sempre", escreveu.

Nas suas redes sociais, são frequentes referências e fotos com a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e com Olavo de Carvalho, morto ainda no governo de Bolsonaro.