Governo Trump quer usar caso Abin para fortalecer aliança com Paraguai

O paraguaio, antes mesmo de Trump assumir, viajou para a Flórida e se reuniu tanto com Trump como com Elon Musk.

Temendo a vitória de um nome apoiado pela Casa Branca, movimentos sociais, diplomatas e negociadores pressionaram o Brasil a formar uma aliança de países progressistas para apoiar o candidato do Suriname. Na posse do novo presidente do Uruguai, no começo de março, a manobra foi concretizada e Chile, Colômbia e outros países fecharam o apoio ao opositor do paraguaio.

Vendo que não tinha chances, o chanceler paraguaio se retirou da corrida. Mesmo assim, num comunicado, o governo de Assunção deixou claro que existia um mal-estar com o Brasil.

"Nos últimos dias, de forma abrupta e inexplicável, o Paraguai foi informado por países amigos da região, com os quais compartilhamos um espaço e uma história comuns, que eles modificaram seu compromisso inicial com nosso país e decidiram não apoiar a proposta do Paraguai", disse Santiago Peña, presidente do Paraguai.

Ele ainda completou, dizendo que "o Paraguai, ao longo de sua rica história, tem sido um país que sempre baseou suas posições em princípios e valores tão elevados, e não renunciará a eles em uma eleição ou conjuntura específica".

Nos bastidores, o gesto foi usado por grupos que apoiam uma aproximação do Paraguai a Trump para reforçar a ideia de que Brasília não irá bancar os interesses do país e que Washington seria um aliado mais adequado.