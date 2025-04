Paraguai convoca embaixador e exige detalhes do Brasil sobre ação hacker

O governo do Paraguai anunciou hoje que decidiu convocar de volta ao país seu embaixador no Brasil, Juan Ángel Delgadillo, e pedir explicações detalhadas ao governo brasileiro sobre a ação hacker realizada contra o país para obter informações sobre a negociação do tratado envolvendo a usina hidrelétrica de Itaipu.

O ministro das Relações Exteriores do Paraguai, Rubén Ramírez Lezcano, anunciou as medidas em uma coletiva de imprensa realizada hoje. Convocar um embaixador, na tradição diplomática, é uma manifestação de descontentamento com o país onde o embaixador fica sediado. É uma reprimenda pública para obter ações do outro país.

O UOL revelou ontem que a Abin (Agência Brasileira de Inteligência) realizou uma ação hacker contra autoridades do governo do Paraguai. A ação hacker consistiu na invasão de dispositivos de informática de autoridades paraguaias. De acordo com as informações de investigação da Polícia Federal, foi planejada no final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e executada na gestão do presidente Lula.