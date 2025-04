Dobra número de brasileiros detidos em região de forte imigração nos EUA

O órgão responsável pela aplicação das leis de imigração - o Immigration Customs and Enforcement (ICE) - anunciou que efetuou 32.809 prisões nos 50 primeiros dias do governo de Trump.

Em todo o ano de 2024, as operações do ICE resultaram em 33.242 prisões. No total, 1.155 membros de gangues criminosas foram detidos, quase duas vezes e meia maior do que os 483 presos no mesmo período do ano passado.

Até 16 de abril, 47,9 mil estrangeiros estavam nas prisões americanas.

Autoridades brasileiras confirmaram que, desde o salto nos números, novas prisões foram abertas na região de Boston. Um dos brasileiros detidos há duas semanas estava indo ao trabalho, quando foi interceptado pelas forças policiais. Entidades sociais passaram a agir ainda para cuidar do restante da família, já que a prisão significa, para muitos, o fim da renda das famílias.

Dados obtidos pelo UOL revelam que, desde 2021, 9,8 mil brasileiros foram detidos nos EUA. Mas o número vinha sofrendo uma profunda queda desde 2022. Naquele ano, 4,7 mil brasileiros tinham sido detidos em todo o país. Em 2024, esse número era de apenas 1,1 mil.

No primeiro mês de 2025, porém, 349 brasileiros tinham sido presos nos EUA.