Banir livros: a velha prática fascista de eliminar o pensamento crítico

Os argumentos para os pedidos de proibição seguem um padrão: trazem vocabulário inadequado, há cenas de sexo, discussão sobre o aborto, discursos contra o racismo e denúncias de preconceito contra minorias. Tudo isso para "salvar" e "proteger" as crianças e adolescentes de obras que vão contra a moral e os bons costumes.

No Brasil, as práticas de censura aos livros são velhas conhecidas. Durante o governo de Getúlio Vargas, por exemplo, as obras de José Lins do Rego e de Jorge Amado foram apreendidas e queimadas em praça pública acusadas de associação ao comunismo.

Durante a ditadura militar, na década de 1970, algumas obras também foram censuradas e proibidas de circular, caso do livro "Feliz ano Novo", do escritor Rubem Fonseca, acusada de usar uma linguagem de baixo calão, sexo explícito e trazer contos de violência.

Com o avanço do bolsonarismo e, consequentemente da ultradireita, os ataques aos artistas, livros e escritores se tornaram comuns no Brasil.

Em 2019, o então prefeito do Rio do Janeiro, Marcelo Crivella, determinou o recolhimento da HQ "Vingadores: a cruzada das crianças". A prefeitura argumentou que os quadrinhos traziam conteúdo sexual por haver dois personagens homens se beijando. Em 2023, a Secretaria de Educação de Santa Catarina determinou o recolhimento de nove obras, dentre elas o clássico "Laranja Mecânica".

Na semana passada, a diretora da Escola Ernesto Alves, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Janaina Venzon, fez um vídeo sobre meu livro "O avesso da pele", acusando-o de conter um vocabulário de baixo calão e cenas de sexo. Usando um discurso distorcido a diretora faz parecer que o livro é pornográfico e impróprio para adolescentes.