Marçal 'vende' modelo de conexão com Deus que ameaça igrejas de Malafaia

Não é concorrência de outra igreja, e não é algo geográfico. Como é uma campanha 100% digital, não existe campanha de rua e presença física, não existe geografia, o que também subverte as igrejas, que têm um componente geográfico. Você tem uma área de atuação meio limitada ao local que você frequenta. O público fiel de verdade, que paga o dízimo, é quem vai fisicamente, de corpo presente. Se aparece um concorrente que diz: 'não tem igreja, não tem dízimo, não precisa vir aqui, só me dá um Pix de vez em quanto', você coloca em risco todo o modelo de negócio.

Na entrevista, Malafaia também criticou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), com quem se disse "decepcionado" e classificou como um "um garoto bom, um garoto de futuro, [que] teve uma atitude de politiqueiro velho".

Para Toledo, Nikolas também foi um indicativo de perigo para a lógica de como operam as igrejas, já que o deputado também vende cursos que prometem prosperidade na internet, sempre com o elemento religioso presente. O parlamentar apoiou Marçal nas eleições em São Paulo, mesmo sendo mineiro.

Marçal provou que tem uma capacidade de mobilização digital muito maior do que a dos Bolsonaro. Tanto é que Nikolas Ferreira, também uma figura digital, que vende cursos pela internet e usa as mesmas táticas do Marçal, mudou de barco. Ele desembarcou do barco bolsonarista e entrou no barco do Marçal.

Então, a impressão que tenho é que a direita está rachando, porque, primeiro, do ponto de vista da tática digital, o Marçal é melhor do que o bolsonarismo, estando num patamar acima; segundo, do ponto de vista das igrejas, ao se omitir e não criticar alguém que se coloca em concorrência direta com elas, Bolsonaro as colocou em risco.

