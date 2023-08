Liberado para fazer campanha, Trump dobra todas as apostas. Transforma os indiciamentos em peças do seu marketing eleitoral. Capricha na pose de vítima e na difusão de mentiras. Espalhou pelo cristal líquido da internet até mesmo a foto de réu em que fez careta de mau ao ser fichado na Geórgia. Paradoxalmente, seu prestígio eleitoral sobe à medida em que sua reputação afunda.

Em movimento inverso, Bolsonaro modula o linguajar. De repente, começou a dar ouvidos aos aliados que o aconselham a levar a língua na coleira. Atormenta-se com a ascensão nas pesquisas do arquirrival Lula. Irrita-se com o deslizamento do centrão bolsonarista para dentro do governo petista. Inquieta-se com a prisão de ex-auxiliares. Revela em privado o receio de receber uma visita matinal dos rapazes da Polícia Federal.

Ressoam nos ouvidos do capitão os termos do voto de Alexandre de Moraes que fechou no TSE o placar de 5 a 2 pela inelegibilidade. Moraes soou visceral e premonitório. O algoz de Bolsonaro votou de olho no retrovisor. Rememorou uma sessão de 28 de outubro de 2021. Nela, o TSE livrou a chapa Bolsonaro-Mourão da cassação. Mas Moraes avisou na época o que ocorreria com os políticos que repetissem em 2022 o modelo de difusão de mentiras que caracterizou a campanha bolsonarista em 2018: "Irão para a cadeia".

Num prenúncio do que estava por vir, Moraes declarou que "a Justiça é cega, mas não é tola." Insinuou que Bolsonaro já não poderia alegar que desconhecia os riscos. O magistrado releu trecho do voto de 2018 diante das câmeras da TV Justiça: "Se houver repetição do que foi feito, o registro será cassado, e as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia por atentarem contra as eleições e a democracia no Brasil".

No poder, Bolsonaro seguiu as pegadas de Trump. Abriu nas redes sociais canais de comunicação direta com os eleitores, cultivou uma agenda paleolítica nos costumes, escorou-se no eleitorado religioso, ostentou uma retórica nacionalista, jogou no ventilador falsidades sobre o sistema eleitoral. Nos Estados Unidos, as mentiras desaguaram na invasão do Capitólio por hordas de fanatizados. No Brasil, desembocaram no quebra-quebra de 8 de janeiro.

Na Presidência, Bolsonaro declarou que o futuro lhe reservava três opções: a prisão, a morte ou a vitória. A maioria do eleitorado privou-o da vitória. O destino não lhe reservou a morte. Bolsonaro apressou-se em descartar a primeira alternativa: "Eu não vou ser preso". Conspiram contra a assertiva as evidências que recheiam os inquéritos sobre joias, fake news, milícias digitais, incitação ao golpe e falsificação de cartões de vacina.