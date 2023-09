Lula mantém em banho-maria há mais de três meses a articulação que visa entregar ministérios a André Fufuca e Silvio Costa Filho, deputados do PP e do Republicanos. Demorou tanto para ampliar a presença do centrão no governo que surgiu uma panela nova na cozinha do Planalto. Nela, ferve o ministro das Comunicações Juscelino Filho, do União Brasil. Agora, além de pressionar Lula para obter novos cofres, o centrão se move para manter Juscelino no cargo a despeito das suspeitas de corrupção levantadas pela Polícia Federal.

Nos bastidores, oligarcas de centrão disseminaram durante o final de semana uma tese conspiratória segundo a qual a demora de Lula em concluir a mini-reforma ministerial e o bote da PF sobre Juscelino e seu grupo político no Maranhão não são mera coincidência. Nessa versão, o avanço da investigação policial teria o propósito de constranger o centrão a aceitar ministérios periféricos, de menor densidade política e menos permeáveis à fruição de emendas parlamentares. A alegação de complô já havia sido usada quando a PF pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para investigar Arthur Lira, condestável do centrão, no caso dos kits de robótica.

Com conversas com auxiliares, Lula cogitou a hipótese de substituir Juscelino por um novo indicado do União Brasil. Farejando o cheiro de queimado, os líderes do partido na Câmara e no Senado, Elmar Nascimento e Efraim Filho, divulgaram uma nota de "solidariedade e apoio" a Juscelino. Usaram no texto uma expressão muito usual na retórica de Lula. Em vez de explicar os crimes atribuídos a um político, encaixaram as investigações contra o ministro sob o guarda-chuva da "criminalização da atividade política".