Troca de vaga no TCU por posto na linha de sucessão é zombaria

Numa entrevista à Folha, Arthur Lira confirmou em voz alta o que era apenas sussurado nos subterrâneos. Ao negociar o apoio de sua bancada à candidatura do deputado Hugo Motta para a presidência da Câmara, o PT "solicitou" e obteve o compromisso de indicar um nome para ocupar uma vaga de ministro do Tribunal de Contas da União.

A Constituição prevê no artigo de número 80 que, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente da República, assume o Planato o chefe da Câmara. Quer dizer: No escambo em que se converteu a escolha do substituto de Lira, o Partido dos Trabalhadores se dispõe a trocar o segundo posto na linha de sucessão de Lula por uma poltrona no TCU —sinecura vitalícia com salário mensal de R$ 37 mil, benefícios indiretos, mordomias e aposentadoria integral.

Como de hábito, o processo de sucessão interna da Câmara converteu-se num mercado persa. Barganha-se de tudo, de emendas orçamentárias a cargos na Mesa diretora e nas comissões. A coisa evolui para a zombaria com a inclusão no troca-toca de uma vaga no TCU, onde costumam se aninhar políticos em fim de carreira e apaniguados sem vocação para o ofício de fiscal das contas públicas.