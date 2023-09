A mini-reforma ministerial de Lula está prestes a atingir o estágio de fenômeno paranormal. O Planalto diz que pode surgir nas próximas horas. Mas ver mesmo no Diário Oficial ninguém viu. No seu penúltimo formato, a fritada que Lula prepara para saciar os penúltimos apetites do centrão inclui os escalpos de duas mulheres.

Lula cogita devolver a cabeça de Ana Moser à frigideira para acomodar André Fufuca numa pasta dos Esportes vitaminada por uma Secretaria de Prêmios e Apostas que ainda nem foi criada mas já dispõe de uma estimativa de caixa de R$ 12 bilhões por ano. Dinheiro a ser recolhido da tributação das apostas. Iria para a Fazenda. Mas o olho do centrão cresceu.

Noutra cogitação descortês, Lula retira pasta de Portos e Aeroportos o aliado Márcio França para entregar o ministério a Silvio Costa Filho, do partido do rival bolsonarista Tarcísio de Freitas. Para não deixar França a ver navios no Porto de Santos, Lula analisa a conveniência de promover uma dança de cadeiras.