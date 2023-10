Apelo do Presidente Lula em defesa das crianças palestinas e israelenses



Quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, @antonioguterres, e à comunidade internacional para que, juntos e com urgência, lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos? -- Lula (@LulaOficial) October 11, 2023

Ainda não surgiu um comunicado de Lula em que as palavras "terrorismo" e "Hamas" apareçam lado a lado. Mas é nítido o esforço para ajustar o discurso. Já está entendido que Lula evita confundir a causa palestina por um estado autônomo, que sempre defendeu, com a carnificina do Hamas.

Simultaneamente, Lula como que condiciona o apoio ao direito de defesa de Israel à preservação da vida de civis palestinos. Daí a referência à necessidade de abrir corredores humanitários de fuga em Gaza, para que as bombas israelenses não caiam sobre as cabeças de mães e crianças palestinas.

No momento, o Itamaraty negocia com o governo egípcio autorização para que três dezenas de brasileiros possam cruzar a fronteira. A ideia é que esses brasileiros abandonem a Faixa de Gaza em dois ônibus alugados, através do posto fronteiriço de Rafah. Mas esse posto foi alvo de bombardeios da Força Aérea de Israel.

Lula equilibra-se sobre a corda bamba num instante em que o Brasil exerce a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. Representante do governo brasileiro na entidade, o embaixador Sérgio Danese realiza consultas aos países-membros do conselho à procura de um consenso mínimo que permita a emissão de um posicionamento uniforme sobre o conflito e uma eventual classificação explícita do Hamas como grupo terrorista.

Articula-se para esta sexta-feira uma nova reunião do Conselho de Segurança, para discutir o caos humanitário de Gaza. A realidade conspira contra o compasso de espera, pois o Ministério da Defesa de Israel informou nesta quarta-feira que há brasileiros entre os reféns capturados pelo Hamas. O Itamaraty tenta confirmar a revelação. Se for verdadeira, os horizontes de Lula se encurtam.