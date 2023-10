Espionagem presencial

Um dos objetivos do inquérito, tocado sob a supervisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, é descobrir o objetivo prático da atividade clandestina da Abin. Suspeita-se que o monitoramento do sinal dos celulares visava mapear os alvos para posterior espionagem presencial. Daí a semelhança com as atividades do SNI, que mantinha sob vigilância os inimigos da ditadura.

O escândalo revela uma grotesca volta ao passado. Entre as atribuições da Abin está a coordenação do Sisbin, o Sistema Brasileiro de Inteligência (sic). Criado em 2002, sob Fernando Henrique Cardoso, o sistema foi alterado por Lula no mês passado, por meio do decreto 11.693. A principal alteração foi a transferência da Abin do organograma do Gabinete de Segurança Institucional para a Casa civil da Presidência da República.

No momento, comanda a Abin o delegado federal Luiz Fernando Corrêa. Assumiu o cargo no último mês de maio, nas pegadas da constatação de que um apagão de desinteligência abriu as portas do Planalto para o quebra-quebra de 8 de janeiro. Corrêa assegura que a ferramenta de monitoramento que perverteu as ações da agência foi desativada em maio de 2021. Divulgou nota para informar que, hoje, a Abin opera observando "a legalidade e o Estado Democrático de Direito".

Perversão X Modernização

Se o caso da violação de privacidade executada sob Bolsonaro serve para alguma coisa é para evidenciar que a perversão dos serviços de inteligência resiste às boas intenções e às tentativas de modernização. Por ordem de Alexandre de Moraes, foram afastados da equipe de Corrêa cinco servidores. Dois estão presos preventivamente. Na casa de um deles, Paulo Maurício Fortunato Pinto, o número 3 da hierarquia da Abin, a PF apreendeu US$ 171 mil —R$ 872 mil na cotação atual.