Josias: Com visão arcaica, Trump entra em apuros para debater com mulher

Para o colunista, Trump não possui modos de debater com Kamala, já que havia se preparado para confrontar Biden.

Donald Trump, que tinha se equipado para torpedear um adversário às voltas com sinal de debilidade cognitiva, um velhinho branco de 81 anos, de repente foi intimado, pelas circunstâncias, a bater em uma mulher vivaz, jovem, com toda energia e que está se posicionando em cena de uma forma consequente e desafiadora. Então, a disputa virou uma batalha entre um homem e uma mulher.

Trump não sabe como lidar com adversárias do sexo feminino. Ele não sabe manter o debate em um nível politicamente aceitável. Ele se refere a Kamala Harris de forma depreciativa, como louca, maluca e fala que ela tem uma risada cacarejante. Enquanto isso, está do outro lado essa adversária, uma ex-procuradora-geral da Califórnia, dizendo que vai, com sua experiência, se confrontar com um adversário que flerta com a criminalidade.

O Trump quando ataca de forma tão desqualificada a nova adversária, ele cutuca um pedaço do eleitorado com o pé, e pode ser mordido por ele. Ele cutuca as mulheres, os negros, as minorias nos Estados Unidos e os imigrantes de maneira geral.

Agora, Trump está em apuros por conta de sua "visão arcaica" de debater com uma mulher de forma depreciativa, segundo Josias.