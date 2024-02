Golpista em curso no exterior acentua desgaste do Exército

No organograma do Exército, os "kids pretos" estão subordinados ao Comando de Operações Especiais. Era chefiado pelo general Estevam Theophilo Gaspar de Oliveira. Segundo a PF, ele consentiu com uso de efetivos militares na virada de mesa desde que Bolsonaro assinasse o decreto do golpe. Theophilo também sobreviveu à chegada de Lula. Permaneceu no Alto Comando do Exército até três meses atrás, quando passou para a reserva.

Dos 16 militares confrontados com a "hora da verdade", seis tiveram que ser afastados de suas funções porque continuavam na ativa. O comando do Exército alega que desconhecia os meandros da investigação. A oxidação produzida por Bolsonaro na imagem dos militares é o preço com juros e multa, cobrado de fardados que não pagaram em dia suas parcelas de respeito à Constituição. Ao retardar a limpeza dos seus quadros, condicionando a higienização ao trânsito dos processos, as Forças Armadas assumem as prestações mais pesadas do crediário da desmoralização.