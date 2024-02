Bolsonaro virou sargento Garcia de Ricardo Nunes, o falso Zorro

Até aqui, Ricardo Nunes vinha tratando o seu flerte com o bolsonarismo como uma senha capaz de liberar o seu acesso ao cesto de votos da direita radical na cidade de São Paulo. Algo que, numa disputa apertada com Guilherme Boulos pela poltrona de prefeito, poderia funcionar, na visão do candidato, como uma bala de prata, daquelas que o Zorro costuma utilizar.

Ao constranger Ricardo Nunes a comparecer ao ato de autodefesa que convocou para 25 de fevereiro, Bolsonaro agiu com o propósito de arrancar a máscara do prefeito de São Paulo, um hipotético aliado que ambicionava obter os seus votos sem abraçar as toxinas que produzem altas taxas de rejeição. Se o prefeito escalar o caminhão de som do golpismo, como anunciou, pode aniquilar um disfarce já bem precário.

Por trás da máscara do herói dos quadrinhos e do cinema está Don Diego de la Vega, um mocinho milionário e bonito. Se der as caras no ato pró-golpe que Bolsonaro vende como manifestação em defesa do Estado democrático de direito, Ricardo Nunes revelará ao eleitorado paulistano que seu disfarce esconde não um Zorro pós-moderno, mas uma espécie de reencarnação de Don Ramon, o tio malvado de Don Diego.