A penúltima de Toffoli: o debate sobre a revisão da Lei da Anistia

Nessa época, Toffoli ocupava o trono de presidente do Supremo. Alçado à Corte por indicação de Lula, mantinha um relacionamento sedoso com o então presidente Bolsonaro, admirador orgulhoso do torturador Brilhante Ustra.

Numa palestra feita na USP, Toffoli surpreendeu a audiência ao proclamar que não houve golpe militar no Brasil. "Eu não me refiro mais nem a golpe, nem a revolução de 1964. Eu me refiro a movimento de 1964", declarou.

Na bica de completar aniversário de 60 anos, a ditadura militar inclui entre suas atrocidades, a cassação de três ministros do Supremo e a aposentadoria compulsória de outros dois. Nem a violência praticada contra as togas inibiu a tentativa de Toffoli de virar a página da história para trás.

Agora, impulsionado por um desejo irrefreável e ainda não correspondido de se reaproximar de Lula, Toffoli surfa a onda do inquérito sobre a tentativa de golpe patrocinada por Bolsonaro e a corrosão da imagem das Forças Armadas para ensaiar a revisão do seu revisionismo.

Toffoli destrava o debate sobre a Lei da Anistia num momento em que o colega Alexandre de Moraes proclama, sem rodeios: "A Polícia Federal aponta provas robustas de que os investigados concorreram para o processo de planejamento e execução de um golpe de Estado, que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades".

A intentona do 8 de janeiro converteu-se num processo de rejuvenescimento do debate sobre os crimes de outrora, recobertos pelo manto diáfano da anistia. A reabertura da discussão, por tardia, tem uma relevância mais historiográfica do que criminal. Mas ganhou atualidade. Merecia um patrono mais qualificado e menos incoerente do que Dias Toffoli.