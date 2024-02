Dino reforça pelotão antigolpe e abre novo polo de poder no STF

Apenas Flávio Dino sabe o que fará com o seu mandato no Supremo Tribunal Federal ao longo dos anos. Mas a nova toga chega à Corte cavalgando duas expectativas.

No Supremo, ministros que impõem penas draconianas aos réus do 8 de janeiro esperam que Dino reforce o pelotão antigolpe. Preveem que ele não deve se declarar impedido para julgar Bolsonaro e seus cúmplices mais graduados.

No Planalto, estima-se que Dino combinará seus conhecimentos jurídicos com o talento político para se tornar rapidamente um novo polo de poder na Suprema Corte, compondo uma troica com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes.