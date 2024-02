Apaziguamento de Lula com Lira custa ao Tesouro R$ 20,5 bilhões

Após um período de estranhamento, Lula apaziguou suas relações com Arthur Lira. Deu-se num encontro que entrou pela noite de quinta-feira, no Palácio da Alvorada. Além dos presidentes da República e da Câmara, participaram da conversa ministros e líderes de partidos do centrão.

Chegou-se ao apaziguamento graças à decisão de Lula de reabrir os cofres do Tesouro para os parlamentares. Lula recuou no veto que havia imposto a um calendário do Legislativo que obrigava o governo a pagar emendas orçamentárias em tempo para que os parlamentares pudessem faturar politicamente as liberações em cima dos palanques das eleições para vereadores e prefeitos.

Em discurso feito na reabertura do ano do Legislativo, no início do mês, Lira rosnou para o Planalto. Disse que o Orçamento é "de todos", não do Executivo. Num movimento muito parecido com uma rendição, Lula decidiu editar decreto prevendo a liberação de verbas, mês a mês, até 30 de junho. A legislação eleitoral proíbe o repasse de recursos federais a partir dessa data.