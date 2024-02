Eloquente sobre Gaza, Lula cala diante de 'genocídio' yanomami

Na visita a Roraima, Lula foi acompanhado por um séquito ministros. Flávio Dino, então ministro da Justiça, anunciou: "O presidente Lula determinou que as leis sejam cumpridas em todo o país. E vamos fazer isso em relação aos sofrimentos criminosos impostos aos yanomami. Há fortes indícios de crime de genocídio, que será apurado pela Polícia Federal."

Sonia Guajajara, a titular da pasta dos Povos Indígenas, esbanjava uma justa revolta: "Precisamos responsabilizar a gestão anterior, por ter permitido que essa situação se agravasse ao ponto de a gente encontrar adultos com peso de criança e crianças em uma situação de pele e osso", declarou.

Pela lógica, o inquérito da PF, ainda inconcluso, teria que ser prorrogado para averiguar o que sucedeu no primeiro ano da gestão Lula. Dino, agora com a toga de ministro do Supremo a pesar-lhe sobre os ombros, talvez seja submetido ao desconforto de participar do julgamento da ação relatada pelo colega Barroso.