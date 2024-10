Boulos enfrenta fator 'boi da cara preta', revela pesquisa da Quaest

O rejeição instilada pelo fator "boi da cara preta" eleva o desafio de Boulos no segundo round da campanha. Mas o comitê do preferido de Lula animou-se com um detalhe.

Na semana passada, o Datafolha detectara uma dianteira de 22 pontos percentuais a favor de Nunes no volume de intenção de votos. Na pesquisa Quaest, que utiliza metodologia diferente, a vantagem cai para 12 pontos (45% a 33%). Embora as pesquisas não sejam comparáveis, os estrategistas de Boulos supõe que Nunes sofre os efeitos do apagão que inferniza a rotina do paulistano.