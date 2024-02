Lula convive com centrão, e não suporta direita extraparlamentar

Os milhares de eleitores que foram à Avenida Paulista para cultuar a ficha criminal de Bolsonaro representam algo novo para o governo: uma oposição extraparlamentar raivosa e influente. O pior erro que o governo pode cometer é ignorar o fenômeno. Lula se recusou a responder à pergunta de uma jornalista sobre o tema. O segundo pior erro é o menosprezo. O ministro Paulo Pimenta, chefe da Comunicação do Planalto, disse que "só deu vermelho" no domingo, pois "o Liverpool ganhou, o Inter ganhou e o Flamengo ganhou."

Pesquisa de opinião feita na Paulista por um grupo da USP, o Monitor do Debate Político no Meio Digital, ajuda a traçar um perfil dos devotos de Bolsonaro. A maioria da multidão era composta por homens (62%), brancos (65%), com ensino superior (67%) e renda entre três e dez salários mínimos (51%). Ou seja: o topo da pirâmide social brasileira desceu ao asfalto para santificar um mito do pau oco.

Esse Brasil privilegiado da Paulista é o mesmo que invadiu as sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro: 88% dos manifestantes acham que foi Bolsonaro quem venceu a eleição presidencial, não Lula. Para 94% dos entrevistados, os alegados "excessos e perseguições da Justiça" caracterizam o Brasil como uma ditadura. Embora não tenha serventia jurídica para Bolsonaro, o ato da Paulista exibiu uma extrema-direita que já se incorporou à paisagem. Não decide eleição majoritária. Mas, somada ao pedaço civilizado do conservadorismo nacional, pode desempatar uma disputa equilibrada.