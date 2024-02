STF cria espécie de 'desenrola' para os corruptores confessos

A Justiça, como se sabe, é cega. Mas tem dispositivos de escuta terrivelmente sofisticados. Em audiência de conciliação, o ministro do Supremo André Mendonça deu ouvidos a grandes empresas que corromperam agentes públicos para obter contratos com o Estado. Autorizou-as a renegociar acordos de leniência nos quais confessaram seus crimes e toparam pagar multas bilionárias. Serão reabertos 11 acordos. Subiram no telhado multas que somam R$ 17 bilhões.

Mendonça diz considerar os acordos de leniência valiosos no combate à corrupção. Assegura que sua decisão não visa promover um "revisionismo histórico" da Lava Jato. Alega que concedeu 60 dias para a revisão das multas escorado no princípio da "boa-fé".

Ironicamente, a revisão não foi solicitada pelas empresas, mas por três partidos. PCdoB, PSOL e Solidariedade socorreram logomarcas como Braskem, Samsung, Nova Engevix, Camargo Corrêa, a antiga Odebrecht e J&F.