Bolsonaro tentou golpe? Maioria nega ou diz que 'não sabe': 53%

Há duas formas de interpretar os resultados da mais recente pesquisa da Quaest. Quem celebra a informação de que a maioria (47%) acha que Bolsonaro tramou um golpe pode imaginar que o sistema democrático está salvo. Mas quem observa que os que discordam dessa tese (40%) e os que não sabem responder (13%) somam 53% fica com a impressão de que a democracia brasileira ainda está com a cabeça a prêmio. Mais da metade dos brasileiros exime Bolsonaro de culpa ou flerta com algum tipo de dúvida.

O otimismo talvez invada a alma dos observadores que festejam o dado segundo o qual 53% dos entrevistados avaliam que Bolsonaro não está sofrendo perseguição. Mas a pulga do pessimismo se instalará atrás da orelha dos que tiverem o cuidado de somar os 39% que acreditam na tese da perseguição do mito com os 7% que não sabem dizer. Essa soma dá 46%.

Significa dizer que quase cinco em cada dez brasileiros ou já enxergam o manto de proscrito perseguido sobre os ombros de Bolsonaro ou ainda estão disponíveis para ser convencidos da alucinação. Numa evidência de que há democracia também no mundo da Terra plana, a pesquisa descobriu que 20% de eleitores de Lula disseram enxergar em Bolsonaro a figura de um perseguido.