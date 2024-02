Fator 'Bolsonaro preso' não livra Lula de lidar com o bolsonarismo

A julgar pelas mais recentes pesquisas de popularidade, esse pedaço do conservadorismo, que não se confunde com a ala paleolítica do 8 de janeiro, parece ter tomado distância do arco democrático que assegurou uma vitória magra para Lula na corrida presidencial.

De resto, pesquisa Datafolha divulgada em dezembro passado mostrou que a polarização sobreviveu intacta ao primeiro ano de Lula-3. Declararam-se bolsonaristas convictos 25% dos brasileiros, exatamente o mesmo percentual de fanatizados que havia sido detectado em dezembro de 2022.

Os lulistas inveterados oscilaram negativamente dentro da margem de erro, deslizando de 32% para 30%. Considerando-se a estratégia montada por Lula para as eleições municipais —"Eu contra a figura"—, o inquilino do Planalto parece avaliar que a rivalidade com um inelegível é um bom negócio.

A Avenida Paulista cheia recomenda alguma reflexão. Logo, logo a conjuntura será sacudida pelo fator "Bolsonaro preso". Nem por isso Lula estará livre de lidar com o bolsonarismo.