Sul e Sudeste desligaram Lewandowski da tomada

A gestão de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça fez aniversário de um mês no último sábado. No mesmo dia, os governadores do Sudeste e do Sul, reunidos num consórcio, deram ao ministro um presente de grego. Alheios à promessa de Lewandowski de dedicar seus "melhores esforços" à segurança pública, anunciaram um pacto regional de combate à criminalidade.

A movimentação dos governadores de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina ocorreu às vésperas da chegada a Brasília do novo secretário Nacional de Segurança, Mario Sarrubbo. Escolhido por Lewandowski antes de tomar posse, Sarrubbo despediu-se da função de procurador-geral de Justiça de São Paulo apenas na última sexta-feira.

Os governadores levarão ao Congresso propostas de endurecimento da legislação penal. Para Lewandowski, "exacerbar as penas" não resolve. Na posse, o ministro defendeu a aliança da União com os estados. Mudou de assunto ao ser rebaixado pela conjuntura à condição de gerente da crise que resultou da fuga inédita de dois presos da cadeia federal de Mossoró. Lewandowski foi, por assim dizer, desligado da tomada pelo consórcio Sul-Sudeste.