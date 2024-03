Tarcísio quer ensinar na escola civismo que deu no 8 de janeiro

As escolas cívico-militares serão tocadas por duas secretarias: a de Educação e a de Segurança Pública. Manda na Educação Renato Feder. Sua iniciativa mais relevante foi desistir da ideia de tirar São Paulo do programa de livros didáticos do MEC. Dá as cartas na Segurança o capitão Guilherme Derrite, ideólogo da estratégia da matança implementada pela PM na Baixada Santista.

Tarcício ecoa no Palácio dos Bandeirantes os mesmos ruídos que Bolsonaro produzia no Planalto. Demora a perceber que o tambor faz muito barulho, mas é vazio por dentro.