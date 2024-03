Mudança de timbre em relação à Venezuela é flácida e chega tarde

Lula vinha retardando a reação do Brasil diante de medidas antidemocráticas de Nicolás Maduro. Ações que intoxicam a sucessão presidencial na Venezuela, marcada para 28 de julho. De repente, se deu conta de que aquele que inventa pretextos para que alguma coisa não seja feita acaba sendo desmoralizado por alguém que está fazendo a coisa.

Depois que pelo menos sete países da América Latina expressaram "grave preocupação" com o bloqueio do registro da candidatura da oposicionista Corina Yoris, o Itamaraty emitiu uma nota que contém rara e inédita mudança de timbre. Nela, o governo brasileiro informa que "acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral" vezuelano. O texto é flácido, insuficiente e tardio.

A flacidez decorre do fato de que Lula terceiriza à diplomacia palavras que deviriam soar nos seus lábios. De resto, embora faça referência ao bloqueio imposto à candidata antichavista, o Itamaraty limita-se a constatar que, até o momento, não houve "qualquer explicação oficial". A insuficiência deriva da ausência de uma cobrança necessária e explícita por explicações formais.