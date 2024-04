Lula deixa entrevista com Nísia para não falar sobre Petrobras

Lula convocou a imprensa na manhã desta segunda-feira para levar à vitrine novidades sobre a Saúde. Elogiou a ministra Nísia Trindade. Enalteceu a elevação do número de médicos do programa Saúde da Família de 13 mil para 25 mil no primeiro ano de governo. Vacinou-se contra a gripe. Caçoou de Bolsonaro: "Não vira jacaré". Bateu em retirada antes da primeira pergunta.

Com isso, Lula esquivou-se de responder a incontornáveis questionamentos sobre a Petrobras e a alegada intenção de levar à bandeja a cabeça do presidente da companhia, Jean Paul Prates. Para justificar a fuga, insinuou que não desejava fornecer material que pudesse desviar o foco dos repórteres da pauta da Saúde. "A experiência é que se eu falar bobagem, vira manchete", declarou.

Lula convocara para a noite de domingo uma reunião no Alvorada com os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Paulo Pimenta (Comunicação Social). Cancelou o encontro depois que ganhou o noticiário a informação de que a eventual troca de comando na Petrobras seria debatida numa conversa ornamentada pela ausência de Jean Paulo Prates.