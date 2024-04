Aliados esperam que a pesquisa pique Tarcísio como mosca azul

Queridinho da direita, Tarcísio garante que disputará a reeleição em São Paulo. O bolsonarismo enxerga pesquisas como a da Quaest como uma mosca. Avalia-se que ela nem precisa ser azul, basta que seja mosca para que Tarcísio seja picado pela ambição presidencial.

Outros dois governadores bolsonaristas ficaram mais bem-postos do que Lula nos seus Estados. Em Goiás, a gestão de Ronaldo Caiado obteve índice de aprovação 86%, contra 49% atribuídos ao governo Lula. Diferença de 37 pontos. No Paraná, o governo de Ratinho Júnior, aprovado por 79%, ficou 35 pontos acima dos 44% obtidos pela gestão Lula.

Caiado e Ratinho também sonham com o Planalto. Mas o senador Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro e presidente do PP, afirma que a política tem fila. E Tarcísio, como governador de São Paulo, ocupa o primeiro lugar na fila do bolsonarismo.