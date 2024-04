Corte no social realça escárnio das verbas dos parlamentares

O governo Lula passou na lâmina mais de R$ 4 bilhões do orçamento federal de 2024. Parte dos cortes afetou investimentos sociais. Deve-se a providência à necessidade de ajustar as despesas às regras do chamado arcabouço fiscal. Foram poupados da lâmina os quase R$ 50 bilhões que deputados e senadores despejarão em seus redutos neste ano de eleições municipais por meio das chamadas emendas parlamentares.

O Ministério da Saúde perdeu R$ 140 milhões. Desse total, R$ 107 milhões destinavam-se ao programa Farmácia Popular, que fornece medicamentos com desconto à clientela pobre do SUS. As pastas da Educação e da Ciência de Tecnologia foram privadas de R$ 280 milhões. Parte da verba irrigaria bolsas para estudantes universitários e gastos relacionadas ao ensino básico -incluindo a produção de material didático.

Foram passados no facão também R$ 225 milhões do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A poda retirou dinheiro do financiamento de comunidades terapêuticas e do programa Criança Feliz, que custeia visitas domiciliares e gestantes. O Programa Bolsa Verde, orçado em R$ 112 milhões, sofreu uma lipoaspiração de 20%, prejudicando a clientela do Bolsa Família que vive em regiões de floresta.