Falta coragem a Lira para atacar Lula, o dono do cargo de Padilha

Padilha anotou no rodapé do vídeo: "Ter ouvido isso, publicamente, do maior líder político da história do Brasil é sempre uma honra..." Foi como se dissesse a Lira, com outras palavras, mais ou menos o seguinte: "Vamos lá, companheiro. Ajuste a sua mira. Aponte mais para cima."

Arthur Lira revela-se o tipo mais perigoso de atirador, aquele que erra o alvo de propósito. Na política, a coragem às vezes é uma qualidade fugidia, muito parecida com o oportunismo.