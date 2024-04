Gleisi presenteia rivais com sua louvação ao comunismo chinês

Gleisi Hoffmann colocou um pote de ouro em cima da mesa do bolsonarismo. Nele, estão os elogios da presidente do PT à ditadura da China. Gleisi comandou dias atrás uma visita de 28 deputados e dirigentes petistas a Pequim. A comitiva reuniu-se em seminário com expoentes do partido único que comanda o Estado chinês há 75 anos. Gleisi chamou o que viu de "democracia efetiva".

A presidente do PT disse coisas assim: "O Ocidente tem que parar de dar lição de democracia. O que eu vejo aqui, inclusive na organização do partido e da sociedade, é uma democracia e uma participação nos extratos mais baixos da sociedade aos mais altos no desenvolvimento do país. Quisera tivéssemos isso nos países em que o capitalismo é o coordenador da economia."

Reproduzidas pelo repórter Marcelo Ninio, corresponde do jornal O Globo na China, as loas de Gleisi incluíram uma evocação à letra da canção Sampa, de Caetamo Veloso: "Há muita desinformação e preconceito do Ocidente. 'Narciso acha feio o que não é espelho', como diz a música. Como não conhecem, não consideram todo o processo cultural como está sendo construído."