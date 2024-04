Afastamento de Hardt abre trilha de Moro para o cadafalso penal

Antecipando-se a uma análise que será feita nesta terça-feira pelo plenário do Conselho Nacional de Justiça, Luís Felipe Salomão, ministro do STJ e corregedor-nacional de Justiça, determinou o afastamento da juíza federal Gabriela Hardt. Ela substituiu Sergio Moto na 13ª Vara Federal de Curitiba. No momento, atuava na 23ª Vara Federal de Curitiba.

O afastamento da juíza foi determinado no âmbito de procedimento instaurado no CNJ para esquadrinhar ações da Lava Jato. Nele, Gabriela Hardt é coadjuvante de um enredo estrelado por Sergio Moro. Embora seja mencionado na correição do CNJ, Moro não foi alvo do corregedor, pois já não integra a magistratura. Mas o pode sofrer consequências penais.

Caso o CNJ avalize a decisão de Luís Salomão, abre-se o caminho para a formulação de uma notícia-crime junto à Procuradoria-Geral da República para apurar a ocorrência dos crimes de peculato, prevaricação e corrupção passiva na gestão dos recursos recuperados pela Lava Jato em acordos de colaboração e leniência firmados com corruptos e corruptores que confessaram desvios na Petrobras. Coisa de R$ 5 bilhões, na conta do corregedor.