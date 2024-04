No Oriente Médio, uma insânia vai sendo encoberta pela outra

A ofensiva direta do Irã contra Israel instilou no mundo o receio de uma elevação sem precedentes na temperatura do Oriente Médio. A escalada bélica ainda não atingiu o ápice. Mas o excesso de irracionalidade desestimula o otimismo. Uma insânia gera a outra, a loucura seguinte atropela a anterior, os desatinos se multiplicam em outros.

Ao massacrar 1.200 pessoas em Israel no diz 7 de outubro e 2023, o Hamas produziu o maior atentado terrorista no mundo desde o 11 de Setembro. Ao destruir a Faixa de Gaza e enviar à cova mais de 30 mil palestinos, o governo de Israel converteu o que poderia ser resposta legítima numa hedionda punição coletiva que incluiu crianças e mulheres.

Com a imagem internacional já bem estilhaçada, Bejamin Netanyahu alvejou com mão de gato, sem admitir, a embaixada do Irã em Damasco, na Síria. Matou oficiais graúdos das Guardas Revolucionárias irananias. O Irã sentiu-se à vontade para também reivindicar o seu direito de resposta.