Pai de Cid tem pressa para obter imunidade, PF só tem perguntas

Ao firmar acordo de delação com a Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid buscava imunidade penal para si próprio e para seus familiares.

O futuro criminal do ex-ajudante subiu no telhado quando Alexandre de Moraes restabeleceu sua prisão preventiva, no mês passado.

O interesse da Polícia Federal pelos indícios que assediam o general Lourena Cid sinalizam que o pai do ex-faz-tudo de Bolsonaro também não está com o prontuário na sombra.